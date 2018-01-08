Андрей Назаров: "Надеемся, что помощницы на Матч звезд КХЛ наденут красивые платья"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров выразил надежду, что помощницы главных тренеров на Матче звезд КХЛ будут красиво одеты.

Ассистентками наставников команды будут телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс. Ранее стало известно, что работать на Матче звезд отказались Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов и Эркка Вестерлунд.

- Не хочу комментировать решения своих коллег, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Самое главное, что не отказываются красивые девушки, будет на что посмотреть. Мы с большим удовольствием будем наблюдать за их работой. Надеемся, что они наденут красивые платья, а не пиджаки.

Неделя звезд пройдет в Астане с 10 по 14 января.