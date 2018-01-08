20:56 8 января | Хоккей — КХЛ

Андрей Назаров: "Надеемся, что помощницы на Матч звезд КХЛ наденут красивые платья"

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Главный тренер "Нефтехимика"  Андрей Назаров выразил надежду, что помощницы главных тренеров на Матче звезд КХЛ будут красиво одеты.

 
Олег ЗНАРОК (слева) и Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ отказались от участия в Матче звезд в этом сезоне.Матч без звезд. Почему КХЛ не наказывает тех, кто плюет на ее репутацию?

Ассистентками наставников команды будут телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс. Ранее стало известно, что работать на Матче звезд отказались Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов и Эркка Вестерлунд.

- Не хочу комментировать решения своих коллег, - цитирует "Р-Спорт" Назарова. - Самое главное, что не отказываются красивые девушки, будет на что посмотреть. Мы с большим удовольствием будем наблюдать за их работой. Надеемся, что они наденут красивые платья, а не пиджаки.

Неделя звезд пройдет в Астане с 10 по 14 января. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180108/1130939033.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

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