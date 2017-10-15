Андрей Назаров: "На матч со СКА едем клубом ВХЛ"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров признал, что победа над московским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ далась его подопечным нелегко. Специалист отметил, что травмы трех ведущих игроков ослабили команду.

- Тяжелый был матч, много основных игроков были травмированы, рад, что молодые ребята вышли и сыграли на должном уровне, - цитирует ТАСС Назарова. - Это проблема малобюджетных клубов - когда травмы троих основных игроков делают команду беспомощной. В Санкт-Петербург едем клубом ВХЛ.

Напомним, матч СКА – "Нефтехимик" состоится 17 октября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.