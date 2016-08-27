Андрей Назаров: "На данный момент олимпийская квалификация для меня важнее КХЛ"

Главный тренер сборной Казахстана и "Барыса" Андрей Назаров после поражения от "Авангарда" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что намеренно пошел на серьезную ротацию состава. По словам Назарова, для него на данный момент важнее олимпийская квалификация, а не КХЛ.

– Коллегу с победой, – начал Назаров. – Готовились к этому матчу. Ребята старались. Особенно я благодарен тем 13 новичкам, которых мы специально ввели в состав. Мы специально пошли на такой эксперимент. Для них игра против "Авангарда" – это хорошая практика. Будем надеяться, она сработает дальше.

– У "Барыса" четыре заброшенные шайбы против 12-ти пропущенных. Это не настораживает?

– Сказать, что не настораживает, это не правильно. Конечно, настораживает. Но, опять же, ребята стараются и мы все равно найдем свою игру, я уверен в этом. Когда человек хочет и старается – это произойдет. Да, может, не сегодня. Но уверен, в олимпийской квалификации будет немного другой хоккей. И когда вернемся, все будет нормально. Эти же самые ребята, по моим прогнозам, там достойно выступят и будут уже здесь показывать совсем другой хоккей.

– Для вас олимпийская квалификация важнее чемпионата КХЛ?

– Безусловно. На данный момент, да.

– Будут ли какие-то оргвыводы по составу?

– Какие оргвыводы? Мы целенаправленно пошли на это. 12 человек, у семи из которых нет практики КХЛ совсем. Но они неплохо себя показывали на первенстве Казахстана. Ребятам тяжело, но они стараются, играют. Только словом могу их поддержать. Я понимаю, что это такое – играть после первенства Казахстана против "Авангарда".

– Вратари будут играть по очереди?

– Колесник – вратарь сборной Казахстана. Мы обязаны дать ему шанс. А дальше посмотрим. (Анна ЛЕВЧЕНКО)