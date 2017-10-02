Андрей Назаров: "Мы тоже хотели выиграть, но "Барыс" был самотверженнее"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (0:3) отметил, что нужно забыть эту встречу. По словам наставника, соперник в какихто моментах действовал лучше.

​– Мы тоже хотели выиграть, но "Барыс" был самотверженнее, больше бросался под шайбу, – приводит слова Назарова официальный сайт "Нефтехимика". – Конечно, мы тоже бросались под шайбу, но в каких-то моментах соперник делал это лучше. Надо как можно быстрее забыть этот матч. Потому что такие игры, когда шайба, хоть что делай, не идет в ворота, случаются. Готовимся к следующему матчу.