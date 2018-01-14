Андрей Назаров: "Матч звезд КХЛ стоит проводить в формате "три на три"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров выразил мнение, что Матч звезд КХЛ стоит проводить в формате "три на три", чтобы хоккеисты чаще атаковали и забивали больше голов.

Сборная дивизиона Тарасова в воскресенье одержала победу над дивизионом Харламова, тренером которой является Назаров, в первом полуфинале Матча звезд КХЛ, проходящем в Астане. Накануне сборная дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу.

– Это же шоу, ребята получают удовольствие. Победит тот, кому повезет, – сказал Назаров. – Но в целом основное – это участие, наслаждение хоккеем, радость болельщиков и хоккеистов.

Вчерашнюю победу не праздновали, и никакой эйфории не было. Все спокойно, да и сегодня посмотрите: все ребята улыбаются. Я бы еще сделал матчи в формате "три на три", чтобы было больше атак во все стороны. Больше голов будет, больше атак.