Андрей Назаров: "Когда есть самоотверженность, можно и в два человека сыграть"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (5:2) отметил, что команде повезло в одном из пяти взятии ворот, остальные голы были трудовыми. Специалист также подчеркнул, что не любит назначать большое количество игроков для игры в спецбригадах.

– Понравилась игра, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Назарова. – Знали, что очень сложно играть "бэк ту бэк" с одним и тем же противником, тем более, когда первый раз ты его обыграл. Готовились к очень интенсивному матчу. Может быть, в одном голе нам повезло, все остальные были очень тяжелые, рабочие. Радует, что ребята услышали меня.

– Отличалась ли установка на матч перед игрой в Тольятти от сегодняшней?

– Установка была одна и та же. Играли с прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. Если, говоря откровенно, нам немножко повезло в первой игре, то сегодня мы понимали, что будет другой матч.

– Насколько были оправданы удаления в атаке?

– Эмоции перехлестывают. Кто-то зацепил, кто-то поддернул. В целом, матч был эмоциональный, и нужно понимать, что он сегодня был единственный в КХЛ. Все смотрят, все анализируют, так что для обеих команд было тяжело играть.

– До вашего прихода ахиллесовой пятой команды была игра в меньшинстве. Сегодня на меньшинство выходили одни и те же игроки, это уже спецбригады?

– Безусловно. Я не люблю назначать много людей на спецбригаду: 5-6 человек максимум. И они играют весь сезон. Основной критерий отбора – самоотверженность, если будет самоотверженность, можно и в два человека сыграть. Она появилась сегодня, и я был рад этому.

– Подготовка к матчам с "Металлургом" и "Сибирью" будет разной?

– Безусловно, так как это разные команды. Но сейчас любые очки нужны каждому коллективу. Так что обыграть каждого противника сейчас хорошо, независимо от того, на каком он месте в турнирной таблице. Тут не до жиру, быть бы живу.