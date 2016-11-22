18:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров: "Из-за холода в Новокузнецке игроки успевали замерзнуть"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (5:4) отметил, что во дворце спорта, где проходила игра, очень холодно. По его словам, хоккеисты успевали замерзнуть на скамейке между сменами.

- Три очка есть три очка, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Назарова. - Игра получилась сумбурная. Она могла завершиться вничью. Могли и проиграть. Безусловно, я рад победе. Есть над чем подумать. Есть еще один фактор, который нужно учитывать. Очень холодно у вас во дворце. Тяжело это. Играешь в четыре звена, и ребята успевают замерзнуть. Немножко нужно доработать этот момент. 

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/

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