Андрей Назаров: "Из-за холода в Новокузнецке игроки успевали замерзнуть"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (5:4) отметил, что во дворце спорта, где проходила игра, очень холодно. По его словам, хоккеисты успевали замерзнуть на скамейке между сменами.

- Три очка есть три очка, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Назарова. - Игра получилась сумбурная. Она могла завершиться вничью. Могли и проиграть. Безусловно, я рад победе. Есть над чем подумать. Есть еще один фактор, который нужно учитывать. Очень холодно у вас во дворце. Тяжело это. Играешь в четыре звена, и ребята успевают замерзнуть. Немножко нужно доработать этот момент.