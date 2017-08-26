Андрей Назаров: "Из трех проведенных игр, против "Куньлуня" - самая тяжелая"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Куньлунем" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта встреча была самой тяжелой на старте турнира. Напомним, что нижнекамский клуб одержал три победы в трех встречах и является одним из лидеров "Востока".

– Хотел бы поблагодарить соперника за игру, – сказал Назаров. – Наверное, из трех игр сегодняшняя самая тяжелая. Где-то нам повезло, и вратарь сыграл удачно. Готовимся к следующему матчу.

– Команда сегодня показала, наверное, лучшую игру, включая предсезонные турниры.

– Повторюсь, наверное, из трех матчей, которые мы сыграли, сегодня был самый сильный соперник.