Андрей Назаров: "Игроки "Нефтехимика" проспали матч с рижским "Динамо"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (1:2) отметил, что для его команды выдалась тяжелая игра. Специалист также добавил, что на поражении сказались новогодние праздники.

– Знали, что будет тяжелая игра, – цитирует "Р-Спорт" Назарова. – "Динамо" очень хорошо играет дома. Немножко проспали в некоторых моментах. Первые удаления, семь минут меньшинства – следствие того, что у игроков не было фокуса. Они так вышли на игру. Может быть, мы, тренеры, этот момент упустили.

Надо было команду немножко взбодрить. Возможно, сказалось новогоднее торжество. Но это не оправдание. Надо выходить и биться. Забили всего один гол, и тот забил защитник Олег Пиганович. Есть над чем подумать, впереди еще три игры на выезде.