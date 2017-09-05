Андрей Назаров: "Игра с "Сочи" еще раз доказала, что матч длится 60 минут"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Сочи" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на недостаток концентрации. По его словам, нижнекамцы расслабились, забросив три шайбы в ворота соперника.

– Хочу поздравить коллегу с победой. Эта игра еще раз доказала, что матч длится 60 минут, – приводит пресс-служба нижнекамцев слова Назарова. – При счете 3:0 мы перестали делать то, что начали делать в первом периоде. Соперник нас за это наказал, и мы проиграли игру.