22:40 22 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров: "Фаст не дал "Нефтехимику" шансов"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что высоко оценил действия вратаря армейцев Виктора Фаста. "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА – второе на "Западе".

– Интересно было сыграть с сильным противником, командой с хорошим движением, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Мы немножко провалили начало, первые минут десять. Потом пришли в себя, но вратарь соперника шансов нам не дал. Бросали, бросали, но забить не смогли. Благодарим ребят, они старались, но, увы, мы проиграли.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-vratar-sopernika-ne-dal-nam-shansov-51131/

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