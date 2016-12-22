Андрей Назаров: "Фаст не дал "Нефтехимику" шансов"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что высоко оценил действия вратаря армейцев Виктора Фаста. "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА – второе на "Западе".

– Интересно было сыграть с сильным противником, командой с хорошим движением, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Мы немножко провалили начало, первые минут десять. Потом пришли в себя, но вратарь соперника шансов нам не дал. Бросали, бросали, но забить не смогли. Благодарим ребят, они старались, но, увы, мы проиграли.