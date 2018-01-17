Андрей Назаров: "Ежов сыграл феноменальный матч против ЦСКА"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру голкипера Ильи Ежова, который оформил седьмой "сухарь" в сезоне. Напомним, что нижнекамский клуб обыграл армейцев впервые с 2011 года.

– Хочется поблагодарить болельщиков, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Здорово болели. Давно мы их не радовали. Соглашусь с коллегой, везение, наверное, сегодня на нашей стороне было. Илья зацементировал все, сыграл феноменальный матч. Где-то и нам должно было повезти. До этого нам в поездке категорически не везло. Так что мы рады победе. Еще раз повторюсь, сыграли с очень сильно сбалансированным клубом.