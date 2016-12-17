15:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Назаров: "Для тренеров это была не очень интересная игра"

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Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров остался недоволен большим количеством пропущенных шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (5:7). Это поражение позволило клубу из Владивостока обогнать сегодняшнего соперника и занять седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Поздравляю хозяев с победой, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Была интересная игра для болельщиков, а для тренеров она не очень. Кое-какие выводы сделаем и будем готовься к следующей игре. Интересно было на Макарова посмотреть. Я видел его статистику за прошлый сезон и все понять не мог, откуда она у него такая серьезная. Сегодня я это увидел. Площадка маленькая. Наверное, ему легче.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-koe-kakie-vivodi-sdelaem-51085/

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