Андрей Назаров: "Для "Нефтехимика" каждая победа как глоток воздуха"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Салаватом Юлаевым" (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен непростой победой над сильным соперником, а также отметился профессионализм своих подопечных, которые готовились к игре самостоятельно. Уфимцы идут на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" занимает 9-ю строчку.

– Хочу поздравить ребят с победой, – цитирует сайт "Нефтехимика" Назарова. – Они старались, молодцы, дотерпели. Где-то и повезло, когда были явные моменты. Где-то нам, наверное, не повезло. В целом, я доволен, что мы взяли очки с такой сильной командой, как "Салават Юлаев". Для нас сейчас каждая победа как глоток воздуха. Ребятам спасибо, дал им три дня выходных, попросил их подойти к этому профессионально, самостоятельно заниматься в зале – видно, ходили, как и пообещали.

Отрабатывали ли мы формат овертайма "3 на 3"? Каждое лето мы играем в таком формате на предсезонных турнирах, так что для нас ничего нового нет. Столяров и Порядин приболели, у них грипп.