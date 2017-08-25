Андрей Назаров: "Действия судей не обсуждаем"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы над "Адмиралом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что всегда тяжело играть с командой из Владивостока. 43-летний специалист считает, что на старте сезона каждая игра напряженная.
- Мы настраивали ребят на матч с прямым конкурентом, - приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Назарова. - Всегда тяжело играем с "Адмиралом". Матч получился тяжелым. Все понимают цену очков на старте сезона. Ребята старались, что-то получалось, что-то нет. В конце матча нам повезло.
- Андрей Викторович, не обсуждая решение судьи, хочется спросить, правильно ли была заброшена шайба, которую не засчитали?
- Не обсуждаем.
- Скоро увидим Жердева в составе?
- Контракт с ним подписан, значит скоро увидите.
- Как оцените сыгранность команды на данном этапе?
- Мы сыграли 10 матчей в предсезонке и два в чемпионате. На старте чемпионата каждая игра от ножа. Если не выложишься, то не повезет и не выиграешь. Поэтому надо сделать все: и выкладываться и, чтобы везло.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-nado-vilozhitsya-polnostyu,-togda-i-povezet-52797/