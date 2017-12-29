Андрей Назаров: "Что дает первое место? Если первое место в лиге - тогда да"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:2 ОТ) поздравил поклонников хоккея с праздниками. По его словам, он рад закрытию этого года.

– Всех хочу поздравить с наступающим новым годом, - сказал Назаров. - Хороший праздник. Всем хорошо отметить и не потеряться нигде. А если по игре, то она была интересной. Обе команды хотели выиграть. Нам где-то повезло. Соперник не забил, а мы забили. Рад закрытию этого года. Через три дня выходим. И продолжится чемпионат.

– Сегодня при удачном раскладе "Нефтехимик" мог выйти на первое место в конференции. Вы следили за другими играми?

– А что дает первое место? Первые 4 команды играют дома. А первое место – что оно дает? Если первое место в лиге – тогда да. А тут? Играем каждую игру на победу и стараемся остаться в четверке.