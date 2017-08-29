Андрей Назаров: "Бывает до слез обидно, когда создаешь моменты, но не забиваешь"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Лады" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, команде необходимо проделать много работы, чтобы улучшить свою игру.

– Закон хоккея "не забиваешь ты – забивают тебе" сегодня сработал в полной мере, – приводит пресс-служба нижнекамцев слова Назарова. – Создавали много моментов, много бросали, но голкипер противника держал игру.

– Что с Ганзлом, он два периода не играл?

– Пока не могу сказать. Доктор скажет, что с ним.

– Сегодня на реализацию большинства стали выходить ребята из третьего звена. Чем это было вызвано?

– Ганзл у нас получил травму, и все перемешалось, перестроились планы на игру.

– В целом как оцените домашнюю серию? Что удалось команде, что нет?

– Молодцы, выиграли три игры и сегодня два периода были молодцами. Но, повторюсь, мы не реализовали свои моменты. Хоккей игра жесткая, и до слез бывает обидно, когда ты создаешь моменты, но не забиваешь. Нам еще очень много надо работать, чтобы прибавить в игре.