Андрей Назаров: "Бой удался, но "Нефтехимик" проиграл"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (1:3) отметил, что казанская команда грамотно защищалась.

– Интересный матч получился, – сказал Назаров. – Старались дать бой. Бой удался, но мы его проиграли. В конце могли и сравнять, если бы счастье подвернулось. Но "Ак Барс" грамотно защищался, игроки принимали все шайбы на себя. Много травм, много молодых хоккеистов. Растут. Надеюсь, что вырастут быстрее. (Артур Еникеев)​