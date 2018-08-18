Андрей Миронов: "Уверен, что быстро перестроимся на финские коробки"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов после презентации команды отметил, что положительно отнесся к тому, что в нынешнем чемпионате команда будет играть в ДС "Мегаспорт".

– В этом сезоне команда переезжает на новую арену. Будет удобно играть в "Мегаспорте"?

– Отлично отношусь к переезду. Это будет праздник и для игроков, и для болельщиков.

– Готовы ли к переходу на размер площадки 28 метров в ширину в середине сезона, когда переедете на новый стадион "Динамо"?

– Думаю, все быстро перестроятся. На этих площадках будет интереснее играть. Я не скажу, что лично мне удобнее играть на маленьких коробках. Мне все равно, на каких играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)