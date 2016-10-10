Андрей Миронов: "Соперник задирался, а мы не хотели уступать"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов после победы над "Медвешчаком" (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ признался, что не был удивлен, когда ему доверили статус капитана команды. Хоккеист поблагодарил тренеров и партнеров за эту честь, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Победа "Динамо" получилась уверенной. Как ее прокомментируете?

– Конечно, у нас были ошибки, но недочеты есть всегда. Завтра предстоит разбирать матч более детально.

– Сегодня на протяжении всей игры у вас были потасовки с хоккеистами "Медвешчака". Этого было не избежать?

– Они задирались, а мы не хотели уступать, поэтому и давали им отпор. Но это игра, у всех эмоции. Все нормально.

– В конце второго периода после силового приема против вас вы тоже завелись.

– Да, немного завелся. Но судьи ничего не дали в том моменте, и я не буду это комментировать.

– Первый матч вы провели в роли капитана. Это что-то значит для вас, все-таки вы воспитанник клуба и всю карьеру провели здесь?

– Мне было очень приятно. Хочу поблагодарить за доверие тренерский штаб и ребят. Это большая ответственность, и если доверили такую роль – надо держать марку. У нас в команде нет одного капитана, все являются таковыми.

– Когда узнали, что станете капитаном в этом матче?

– Накануне игры.

– Не удивились?

– Ну а что, надо было в обморок падать?

– Вам вообще приходилось выполнять эту роль?

– В юношеских командах было такое, в детской школе. В начале этого сезона в олимпийской сборной выходил с капитанской нашивкой.