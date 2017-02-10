Андрей Миронов: "Невозможно хорошо отдыхать, а потом всех обыгрывать"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов подчеркнул, что его еще беспокоит травмированная рука, но отметил, что во время паузы удалось подтянуть кондиции. По его словам, во время сезона хоккеисты не могут полноценно отдохнуть, потому что обязаны выполнять определенный объем нагрузок.

- Как проходит тренировочный процесс в единственную большую паузу до плей-офф? - вопрос Миронову.

- Мы проделали очень хорошую работу перед плей-офф. Настроение перед оставшимися матчами регулярки замечательное, атмосфера шикарная. Немного разгрузили тренировочный процесс и, чтобы не потерять игровой ритм, сегодня устроили двустороннюю тренировку.

- Получилось хоть немного отдохнуть в эту паузу?

- Нам дали пару выходных перед нагрузками. Невозможно хорошо отдыхать, а потом выйти и всех обыгрывать. Надо поддерживать форму и выполнять определенный объем нагрузок.

- Есть ли задача занять третье место по итогам регулярки?

- Наша главная задача - подготовиться к плей-офф, чтобы подойти к этому раунду в максимальной боевой готовности. Будем навязывать свой хоккей.

- Есть ли предпочтения по сопернику в первом раунде?

- Как бог даст. На кого выйдем, на того и выйдем. Надо всех обыгрывать, а не подбирать соперников.

- Как себя чувствуете после травмы?

- Набрал форму за эти дни тренировок. Все хорошо. Рука пока еще беспокоит. Продолжаю делать физиопроцедуры. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)