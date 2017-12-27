Андрей Миронов может вернуться в КХЛ

Как стало известно "СЭ", защитник "Колорадо" Андрей Миронов в скором времени может вернуться в КХЛ. Дело в том, что наш хоккеист до сих пор находится в АХЛ, хотя у него есть пункт о возвращении в Россию в случае, если он задержится в фарм-клубе.

Миронова отправили туда набирать форму и обещали вернуть 17 декабря. Однако стало известно, что ближайшей ночью он проведет матч в АХЛ против "Техаса".

– Пока не хочу комментировать это, – сказал Миронов после звонка корреспондента "СЭ". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

23-летний защитник провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка, при показателе полезности "+2".