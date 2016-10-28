Андрей Миронов: "Если тебя бьют – держи удар"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов после победы над "Йокеритом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что необходимо сохранить ту игру, которую бело-голубые показали во встрече с финской командой.

– Надо сохранять ту игру, которую мы сегодня показали. Конечно, имелись и недочеты, и ошибки. Мы будем работать над ними в паузу, которая наступает в чемпионате. Нам дали два выходных дня, а затем снова приступим к тренировкам.

– В матче с "Йокеритом" было много стычек, причем чаще перед воротами "Динамо". Почему?

– Эмоции зашкаливали, но в игре это нормально. Соперник лез на ворота, мы им не давали ничего сделать, отсюда и напряжение. Оно было с обеих сторон. Там уже не разбираешься: бьют – значит, держи удар.

– Насколько вы готовы переключиться на игру в сборной, судя по состоянию?

– Я готов работать.

– Как относитесь к тому, что нынешний состав называют молодежным и экспериментальным?

– Каждый из этих ребят достоин вызова в сборную. Мы поедем не номер отбывать, а биться и выигрывать турнир. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)