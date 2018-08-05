Андрей Миронов: "Если смириться со СКА и ЦСКА, то лучше идти таксистом работать"

Защитник олимпийской сборной России Андрей Миронов после матча с "Локомотивом" (3:2) в рамках Sochi Hockey Open поделился планами на сезон в "Динамо".

– Первая моя задача на сезон – поднять в "Динамо" Кубок Гагарина над головой, а вторая – закрепиться в первой сборной и попасть на чемпионат мира, – заявил Миронов.

– Реально ли поднять Кубок в "Динамо"?

– Вполне реально.

– А как же СКА и ЦСКА?

– А кто чемпионом в этом году был?

– Но они-то на Западе.

– А у нас отличный коллектив. Лучший коллектив, и нам все по силам. Мы к этому стремимся. Какой тогда нам смысл входить в сезон, если, как вы говорите, есть ЦСКА и СКА? Если с этим смириться, то можно вообще заканчивать с хоккеем, вешать коньки на гвоздь и идти таксистом работать. (Игорь ЕРОНКО)