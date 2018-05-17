14:01 | Хоккей — КХЛ

Андрей Миронов: "Дома! Официально! Без вариантов!"

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Защитник Андрей Миронов подписал контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 23-летнего защитника с бело-голубыми рассчитано на три года.

С 2017 года Миронов выступал в НХЛ и АХЛ за "Колорадо" и "Сан-Антонио", соответственно. В НХЛ защитник сыграл 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка, в АХЛ – 27 матчей и 9 (1+8 очков).

Отметим, что хоккеист является воспитанником "Динамо". Он выступал за родной клуб с 2012 по 2017 годы.  

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Несвин

Статистика за океаном впечатляющая конечно.

14:57

GalacticBoy

С возвращением, Андрей! Мы рады тебе!

14:48

GalacticBoy

С возвращением , Андрей! Мы за тебя рады!!!

14:22

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