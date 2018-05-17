Андрей Миронов: "Дома! Официально! Без вариантов!"

Защитник Андрей Миронов подписал контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 23-летнего защитника с бело-голубыми рассчитано на три года.

С 2017 года Миронов выступал в НХЛ и АХЛ за "Колорадо" и "Сан-Антонио", соответственно. В НХЛ защитник сыграл 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка, в АХЛ – 27 матчей и 9 (1+8 очков).

Отметим, что хоккеист является воспитанником "Динамо". Он выступал за родной клуб с 2012 по 2017 годы.