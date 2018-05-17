Андрей Миронов: "Дома! Официально! Без вариантов!"

Защитник Андрей Миронов подписал контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 23-летнего защитника с бело-голубыми рассчитано на три года.
С 2017 года Миронов выступал в НХЛ и АХЛ за "Колорадо" и "Сан-Антонио", соответственно. В НХЛ защитник сыграл 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка, в АХЛ – 27 матчей и 9 (1+8 очков).
Отметим, что хоккеист является воспитанником "Динамо". Он выступал за родной клуб с 2012 по 2017 годы.
ДОМА! ОФИЦИАЛЬНО! БЕЗ ВАРИАНТОВ! #МыДинамо pic.twitter.com/Jk2lySOm06– Andrey Mironov (@Miroha94) 17 мая 2018 г.
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Несвин
Статистика за океаном впечатляющая конечно.
14:57
GalacticBoy
С возвращением, Андрей! Мы рады тебе!
14:48
GalacticBoy
С возвращением , Андрей! Мы за тебя рады!!!
14:22