Андрей Миронов: "Чтобы вернуться на прежний уровень, мне понадобится неделя-полторы"

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов отметил, что еще не набрал оптимальную форму после травмы. 22-летний хоккеист не выходил на лед с начала ноября по конец января. После возвращения провел четыре матча.

- Характер травмы был не самый простой и пришлось оперироваться в Германии, - цитирует официальный сайт "Динамо" Миронова. - К тому же, новая травма наслоилась на мое очень давнишнее повреждение - лет семь у меня уже случалось что-то подобное.

- Но вы уже провели игры в составе первой команды. Как себя чувствуете? Полностью сумели восстановиться?

- Чувствую себя неплохо, и стараюсь помогать команде, но, могу сказать откровенно, еще готов не на сто процентов. Во время реабилитационных процедур, я не мог заниматься в полную силу ни в зале, ни на льду. Пока стараюсь беречь руку, и постоянно приходится использовать фиксирующую повязку. К тому же, иногда приходится просить докторов, чтобы ставили обезболивающий укол.

- Когда думаете выйти на свой прежний уровень? Когда можно будет считать, что вы уже восстановились полностью?

- Я думаю, для того чтобы быть готовым на сто процентов мне потребуется еще около недели - полутора. Наш медицинский штаб во главе с доктором Валерием Евгеньевичем Коновым ежедневно проводят со мной определенные процедуры, так что надеюсь на быстрый результат. Да и еще продолжаю набирать физические и игровые кондиции.