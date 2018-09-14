Андрей Мартемьянов: "За 12 дней провести шесть матчей и все выиграть – это надо суметь"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы над "Трактором"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) отметил, что после шести побед подряд нужно восстановиться и найти эмоции.

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить наш болельщицкий десант, который нас поддерживал, - цитирует пресс-служба клуба Мартемьянова. - Благодарен команде, которая сегодня билась "от ножа". Все-таки за 12 дней провести шесть матчей и все выиграть – это надо суметь. Сейчас нужно восстановиться, найти эмоции. Были, конечно, недостатки по игре технического и тактического характера, но они случались скорее от усталости. Мы прекрасно понимали, где играем, с кем играем – с очень приличной командой. И то, что мы добыли победу – спасибо парням за терпение и умение.