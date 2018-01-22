Андрей Мартемьянов: "Выдали то, что могли на данном этапе"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (0:3) посетовал на ошибки. По его словам, по самоотдачи у него вопросов нет.



– Поздравляю "Локомотив" с победой. Мы, к сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили необязательные голы, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт ярославского клуба. – Но в плане самоотдачи мне не в чем упрекнуть нашу команду, мы сегодня выдали то, что могли на данном этапе.



Как команда проведет паузу? У нас предстоит сбор в Чехии. Будем проводить двусторонние игры между собой.