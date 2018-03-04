Андрей Мартемьянов: "Вратарь у "Амура" маленький, но сердце у него большое"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Ак Барса" первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (0:3) отметил игру своего вратаря Юхи Метсолы. Так же специалист подчеркнул, что вся борьба впереди.

– Соперник превзошел нас в движении, самоотдаче, борьбе. Но, к парням по самоотдаче у меня претензий нет. Они бились, как могли. Подготовка была скомкана, мы большой перелет провели. Готовимся к следующему матчу. Завтра будет новое сражение, война еще не проиграна.

– "Ак Барс" нанес почти 50 бросков по вашим воротам. Почему позволили так активно играть в своей зоне?

– Соперник превзошел нас в борьбе, активности, очень много наложений было. Видно, конечно, класс команды. Но спасибо нашему вратарю. Он хоть и маленький, но у него большое сердце.