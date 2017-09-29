Андрей Мартемьянов: "У нас ребята играли с температурой"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над московским "Динамо" (3:2) отметил запредельный настрой подопечных. По словам наставника, некоторые ребята играли с температурой.

– Тяжелая игра. Хотел бы поблагодарить команду за терпеливую игру в обороне, – цитирует "Р-Спорт" Мартемьянова. – Эта победа очень важна, спасибо ребятам за самоотдачу. Играли с лидером чемпионата, настрой был запредельный. Мотивировать команду не надо было. Кто был на льду, душу отдавали. У нас и в предыдущем матче, и в этом ребята играли с (высокой) температурой. Это поступки, достойные высокой оценки.