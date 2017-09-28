Андрей Мартемьянов: "У "Амура" большие кадровые проблемы"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (1:2) отметил, что команда имеет большие кадровые проблемы. Наставник дальневосточников посетовал, что его подопечные не доставляют удовольствия публике победами.

- Получилась хорошая напряженная игра, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Мартемьянова. - То, что мы планировали, команда выполняла. Но у нас большие кадровые проблемы. Сегодня наскребли народ только на три пятерки. Парни молодцы, бились. Спасибо тем, кто полностью отдавался игре. Но индивидуальные ошибки, безответственное поведение некоторых товарищей привели к такому результату. Отмечу еще хорошую игру вратарей. К сожалению, у нас очков нет.

- Андрей Алексеевич, как в Хабаровске у Вас обстоят дела со зрителями?

- Полный порядок, аншлаг. Болельщики у нас очень любят команду. К сожалению, мы им не доставляем удовольствия победами. Я уже говорил в одном из интервью, что беру вину на себя в провале домашней серии. У нас была только одна хорошая игра - со СКА. Там мы должны были брать очки. Но, как есть, так есть. Есть вопросы, претензии к некоторым людям. Мы ведем работу. Стараюсь достучаться, донести, что хоккей е это командная, коллективная игра. И свои личные амбиции нужно убирать в сторону, чтобы набирать очки и решать турнирные задачи.