Андрей Мартемьянов: "Терпение помогло "Амуру" обыграть минское "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (1:0) отметил, что команда переживает непростой период, борясь за каждое очко. По словам специалиста, одержать победу над минчанами удалось во многом благодаря терпеливой игре.

- Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в трудную минуту, - приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Мартемьянова. - У нас тяжелый период, мы боремся за каждое очко. Конечно, надо поблагодарить и наших парней. Самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. Конечно, где-то были ошибки в защите, не до конца концентрировались в завершении, но мы терпеливо играли, и смогли победить сегодня.