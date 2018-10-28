Андрей Мартемьянов: "Спартак" очень прилично сыграл в обороне"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (1:2 ОТ) поблагодарил подопечных за самоотдачу. По его словам, соперник хорошо играл в обороне и опасно контратаковал.

– Хотел бы поблагодарить свою команду за самоотдачу – ребята блокировали много бросков. Также хочу отметить игру нашего вратаря и голкипера команды-соперника. Это был напряжtннейший матч. "Спартак" очень прилично сыграл в обороне, а также организовал несколько очень опасных, "кусачих" контратак. Нам этот матч дался нелегко – понимаем, что каждая победа даtтся все сложней и сложней. Спасибо парням, что бились до конца и все-таки дожали соперника в овертайме.