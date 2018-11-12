Андрей Мартемьянов: "СКА вышел биться на победу, мы – поиграть в хоккейчик"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5). По его словам, команде не хватило концентрации, а армейцы настроились на игру серьезнее.

– К сожалению, никого из своих игроков я выделить не могу, – сказал Мартемьянов. – Большие претензии как к атаке, так и к обороне. Сегодня СКА наглядно показал, как нужно готовиться и играть. СКА вышел биться на победу, мы – поиграть в хоккейчик. У нас не получилось, и такой результат. Это для нас хороший урок на будущее.

– Удивила ли вас рокировка, что у СКА в первом звене вышел Карпов, а Якупов в третьем?

– Тяжело сказать, ведь Карпов три забил (смеется). У СКА большая скамейка, идет нормальная ротация. Нашли удачное сочетание – плюс тренерскому штабу.

– В конце второго периода ваша команда пропустила три шайбы, в чем причина?

– Потеря концентрации. Соперник прибавил, сделал наложение хорошее, парни подсели. Большинство реализовали, у нас была небольшая растерянность. Благодарен ребятам, что они не опустили руки. СКА очень мощно играет в атаке. (Игорь Новиков)