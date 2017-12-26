Андрей Мартемьянов: "Северсталь" очень злая, кусачая команда"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над "Северсталью" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда чувствует напряжение из-за борьбы за место в плей-офф.

– Получился напряженный матч, – цитирует сайт "Северстали" Мартемьянова. – Обе команды бьются за местом под солнцем в плей-офф. Тяжелейшее напряжение поддавливает, это чувствуется. Первый период, по мнению тренерского штаба, мы действовали не очень хорошо. Пришлось перейти на три пятерки и довести матч до нужного результата.

Команда соперника очень злая, кусачая. Видно, что парни бьются. Тоже самое не могу сказать о нашей команде в первом периоде. Второй и третей еще более-менее. А то, что забили голы, – люди сделали то, что от них требовалось. Все было сделано по игре и добились положительного результата.