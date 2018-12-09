Андрей Мартемьянов: "Сегодня у игроков "Автомобилиста" горели глаза очень сильно"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (5:3) отметил, что соперник воспользовался ошибками. По его словам, у подопечных сегодня горели глаза.

– Хотелось бы поблагодарить команду за проявленный характер, - цитирует Мартемьянова пресс-служба "Автомобилиста". - Соперник мгновенно использовал наши ошибки. Команда играющая и мастеровитая команда, очень сильно выглядит в атаке.

Но сегодня у игроков "Автомобилиста" горели глаза очень сильно. Мы хотели выиграть, и мы добились победного результата. "Куньлунь" был в усеченном составе, но борьба была очень жесткая, борьба характеров. Для нас очень важно, что команда вырвала два очка.

– Какие слова нашли для игроков в первом перерыве?

– Никаких. Просто посмотрел парням в глаза. Сказал буквально два-три слова. Говорил меньше минуты, как надо играть. Команда все поняла.

– Команда провела два матча за три дня. Есть в этом плюсы?

– Какой календарь есть, такой есть. Все команды играют по два матча. Возможно, это некая подготовка к плей-офф, когда матчи будут идти почти каждый день. Все нормально.