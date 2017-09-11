Андрей Мартемьянов: "Привыкнуть к размерам площадки - дело одной игры"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (2:4) отметил, что игрокам еще нужна одна игра, чтобы полностью адаптироваться к "канадской" площадке на "Платинум Арене". В межсезонье была установлена площадка "канадских" размеров, которая на четыре метра уже "европейской".

– Действительно, тактический рисунок команды изменился, все надо делать быстрее, времени на принятие решения меньше, больше контактной игры, – цитирует "Р-Спорт" Мартемьянова. – Но я не считаю, что мы плохо провели матч, лишь второй период стоит особняком. Я думаю, что привыкнуть (к размерам площадки) – дело одной игры. Кроме того, многие ребята имеют опыт выступления на такой площадке. Мы понимаем, что нужно на ней делать.

Жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Во втором периоде потеряли концентрацию и пропустили необязательные голы. Но упрекнуть команду в самоотдаче нельзя. Да, были технические ошибки, но команда билась. В третьем периоде соперник сыграл по счету, взломать оборону было невозможно. А те моменты, которые были, опять не реализовали. Мы работаем над реализацией, но не всегда все получается.