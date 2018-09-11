Андрей Мартемьянов: "Прекрасно понимали, что "Сибирь" будет играть от ножа"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов - о матче с "Сибирью" (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы прекрасно понимали, что "Сибирь" после поездки находится в тяжелом положении и будет играть от ножа. Плюс атмосфера болельщиков в ЛДС "Сибирь", она просто зашкаливает, - цитирует специалиста официальный сайт "Сибири".- Попросили ребят поувереннее сыграть в атаке и понадежнее в обороне. В принципе, команда задание почти выполнила. Благодарен своим хоккеистам за самоотверженность и самоотдачу. Два очка у нас есть.

"Автомобилист" с десятью очками после пяти матчей лидирует в Восточной конференции.

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