Андрей Мартемьянов: "Предупреждаем ребят, что сейчас судятся любые зацепы и прочие подобные нарушения"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов в интервью "Известиям" рассказал, почему у команды так много удалений в последних матчах. По его словам, у хоккеистов перехлестывают эмоции и берут вверх над разумом, что и приводит к штрафному времени.

- Чем можно объяснить 60 минут штрафного времени в четырех последних матчах?

- Чем можно объяснить…(смеется) Удалениями... Неправильно играли, значит. Будем над этим работать. Ребят предупреждаем, что сейчас судятся любые зацепы и прочие подобные нарушения. К сожалению, бывают моменты, когда эмоции перехлестывают и берут вверх над разумом, и это приводит к удалениям. Бывает, что игроки нервничают из-за того, что не идет игра. Вроде вчера было всё хорошо, а сегодня не совсем получается. Начало чемпионата, поэтому, может быть, где-то из-за ротации состава среди защитников парни получают удаления, потому что немножко не чувствуют игру до конца.

- Удаления по большей части игровые или просматриваются проблемы дисциплинарного характера?

- Естественно, есть удаления, связанные с нарушением дисциплины. В игре со "Спартаком" (4:2) было два штрафа за высоко поднятую клюшку - это непозволительно: коснулся лица - получил две минуты. Где-то и на фоне наложившейся усталости ребята получают удаления. Слава Богу, что мы вчетвером научились играть.

- У "Автомобилиста" очень хороший подбор исполнителей в атаке в этом сезоне. Не хотели бы попробовать в большинстве выпускать пятерку, состоящую из одних форвардов? Например иностранцы (Доус, Секстон, Да Коста, Франсис Паре) плюс Анатолий Голышев?

- Один защитник должен присутствовать всегда на площадке (смеется). Невозможно играть в большинстве в пять форвардов - соперник быстро их прочитает, пойдет на них более активно, а у форвардов навык игры в обороне, скажем так, немножко притуплен. Защитники в этом плане играют более ответственно.

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