Андрей Мартемьянов: "Поздравляю "Динамо" с новым домом. Прекрасная арена"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от московского "Динамо" (0:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ в первом матче бело-голубых на новой "ВТБ-Арене", вмещающей 10800 зрителей.

– Поздравляю "Динамо" с новым домом. Прекрасная арена. Первый период играли неплохо, второй нам не удался, соперник грамотно отыграл в обороне. Спасибо нашему вратарю, он выручал нас. А свои моменты мы не использовали. По самоотдаче вопросов нет, в игровом плане есть – многовато потерь было у нас. Где-то нас спешка подвела, пару моментов было очень приличных. Казионовым довольны. Крикунов после травмы долго лечился, их тройка сыграла прилично.

Мы работаем в перерывах, не только отдыхаем. Если после каждой паузы будем проигрывать один матч, а потом пять выигрывать, то меня это устроит. Но все мои ребята профессионалы, адекватно воспринимают и критику, и похвалу. Проблем у нас нет. (Игорь Еронко)

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