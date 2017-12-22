Андрей Мартемьянов: "Посмотрел один из клипов Бузовой, и мне понравилось"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов в интервью "СЭ" рассказал, что ознакомился с творчеством Ольги Бузовой, из клипа которой взял свое празднование гола защитник Виталий Атюшов.

– Совсем недавно Виталий Атюшов после гола показал несколько жестов из клипа Ольги Бузовой. Вас это не потрясло? Ну что за вкус!

– Так я тогда и не знал, что это из клипа. Мне потом рассказали. Кстати, посмотрел один из клипов этой певицы, и мне понравилось.

– Какую песню слушали?

– Вот этого я не помню.

– Может быть, и на скамейке что-то такое исполнять после гола.

– Да что вы. Там так психуешь, что не до танцев. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Обреченная команда бьется за плей-офф. Как ей это удается?