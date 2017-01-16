Андрей Мартемьянов: "Мы гордимся тем, что "Амур" - команда с характером!"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (3:2) отметил, что по своему накалу игра была близка к уровню плей-офф. По словам специалиста, тренерский штаб гордится тем, что игроки хабаровского клуба проявляют характер и борются до последнего.

– Хотел бы поздравить болельщиков с победой, – приводит пресс-служба "Амура" слова Мартемьянова. – Сегодня была тяжелая игра. Соперник действовал очень грамотно. "Йокерит" – мастеровитая команда, мы готовились к тяжелому противостоянию. К сожалению, пропустили ненужные голы. С середины встречи доигрывали на характере, парни делали все, что могли. Не всегда все получалось так, как нам бы хотелось. Мы гордимся тем, что у нас команда с характером, которая бьется до последнего. По накалу игра была близка к уровню плей-офф. Матч получился боевым.