Андрей Мартемьянов: "Московское "Динамо" сегодня играло лучше "Амура"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (1:2 Б) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что динамовцы играли лучше его команды.

– Поздравляю "Динамо" с победой, – цитирует пресс-служба москвичей Мартемьянова. – Они сыграли лучше нас. У нас много претензий к игрокам, кроме вратаря. Он сражался. Нападающие плохо выходили из зоны. Замена Горшкова на Литовченко? В какой-то мере она себя оправдала. То, что болельщики ушли за несколько минут до игры, я могу сказать, что это их право. Если им не нравится игра команды, то они имеют право так реагировать.