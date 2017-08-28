Андрей Мартемьянов: "Матч с "Ак Барсом" стал для "Амура" лучшим по содержанию"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Ак Барса" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что игра была абсолютно равной. Специалист подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть свою команду.

– Хотел бы поздравить команду соперника с победой. Игра была абсолютно равной по нашему мнению, – приводит пресс-служба казанцев слова Мартемьянова. – Содержание игры нашей команды нам очень понравилось. По содержанию один из лучших, если не лучший матч. Хорошая самоотдача, выполнение игрового задания – все присутствовало.

К сожалению, небольшие нюансы в таких играх решают очень многое и такими нюансами "Ак Барс" воспользовался. Повторюсь, мне свою команду упрекнуть не в чем. Мы проиграли хорошему сопернику. Плюс ко всему у нас четвертый матч за неделю. Не физических, а психологических сил немножко не хватило. Это сказалось, возможно, в некоторых нюансах. А так матч был хороший, напряженный. Мне понравилось.