17:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Мартемьянов: "Игроки "Амура" перекрыли все недостатки самоотдачей и самоотверженностью"

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Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2) отметил, что его подопечные не до конца выполнили тренерскую установку.

– Хотел бы всех болельщиков поздравить с Новым годом, пожелать здоровья, побольше позитива, болейте за хоккей, ходите на хоккей! – приводит официальный сайт КХЛ слова Мартемьянова. – Игра была очень тяжелая, напряженная – дерби оно и есть дерби. Не все выполнила команда из того, что запланировал тренерский штаб. Но хочу сказать спасибо ребятам – они перекрыли все недостатки самоотдачей, самоотверженностью и черновой работой. Приятно удивило нас вновь созданное звено, которое забило три гола. Для нас это было неожиданностью, но парни молодцы.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/26/333573.html​

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