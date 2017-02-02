Андрей Мартемьянов: "Игроки "Амура" отдали все силы на алтарь победы"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (1:0) отметил, что его подопечные четко сыграли в обороне.

– Матч выдался тяжелым, мы ожидали, что он таким будет, – приводит пресс-служба "Кузни" слова Мартемьянова. – Ряд нереализованных моментов у нас, к сожалению, присутствовал. Соперник очень понравился, боевая, дружная команда. Видно, что бьются от ножа. Вообще, новокузнецкий хоккей дал советскому и российскому много игроков. Рады, что выиграли. Спасибо парням, что четко отыграли в обороне, отдали все силы на алтарь победы и помогли вратарю сыграть на ноль. Хотелось бы поблагодарить болельщиков Новокузнецка за то, что поддерживают команду, как бы она ни шла. По игре они большего заслуживают.