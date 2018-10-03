Андрей Мартемьянов: "Игра оказалась немного даже "валидольной"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (5:3) отметил, что у него есть претензии к центральным нападающим. По его словам, соперник сражался очень прилично. Отметим, что "Автомобилист" одержал 13-ю победу подряд.

– Накал был серьезный, игра оказалась немного даже "валидольной" для нашей команды, – цитирует Мартемьянова официальный сайт "Адмирала". – Нужно отдать должное "Адмиралу", они сражались очень прилично. Выиграли наш "пятак", большие претензии к нашим центральным нападающим – они плохо помогали в обороне, на вбрасываниях играли не очень хорошо. Но, проявив стойкость и терпение в концовке, мы добыли очень нужные нам два очка.