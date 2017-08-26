Андрей Мартемьянов: "Хоккейный бог был на стороне "Амура" в Уфе"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над "Салаватом Юлаевым" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки справились с задачей на встречу. Напомним, что хабаровский клуб одержал первую победу в этом сезоне.

– Команда выполнила игровое задание, билась до конца, – сказал Мартемьянов. – Тяжелый был матч. Я горжусь своими парнями, они сделали все, что могли и не могли. Нападающих прорвало, много голов забили. Игра в обороне? Приходилось и в две пары играть, и в три защитника. Нам нужно поменьше удалений, все-таки играем на выезде. По самоотдаче претензий к моим парням нет. Сильная команда Уфы, как всегда сильная, мастеровитая. Но сегодня хоккейный бог был на нашей стороне.

– Во втором периоде был эпизод с удалением Атюшова, после которого вы долго спорили с судьями. Что там было?

– Я взял паузу, потому что игрокам нужно было отдышаться. Судьи тоже допускают ошибки, им нужно на них указывать. Там был эпизод, когда Скривенс еще из зоны не выбежал, а уже вышел шестой игрок. Мы посмотрим на это, сделаем нарезку, если надо, отправим в лигу.