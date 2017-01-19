Андрей Мартемьянов: "Есть претензии к отдельным игрокам, но это внутренние дела команды"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (0:2) отметил, что в первом периоде соперник превзошел хабаровчан как с точки зрения тактики, так и в движении. По словам специалиста, у тренерского штаба есть претензии к отдельным игрокам, но это внутреннее дело команды.

– Поздравляю соперника с победой, – приводит слова Мартемьянова пресс-служба "Амура". – Действительно, сегодня была тяжелая игра, была борьба характеров. Спасибо болельщикам, которые заполнили стадион. К сожалению, не смогли порадовать их голами и очками. В первом периоде соперник нас превзошел как тактически, так и в движении. Потом немного выровняли игру, но, к сожалению, в атаке у нас мало что получалось. Есть претензии к отдельным игрокам, но это внутренние дела команды. Будем разбираться, кто готов дальше сражаться за место под солнцем, а кто не готов. Хотелось выиграть, порадовать болельщиков, но не получилось. Ко многим ребятам претензий нет – они работали, отдавали душу, но этого мало. Соперник сыграл очень грамотно.