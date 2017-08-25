Андрей Мартемьянов: "Два периода "Амура" просто не было на льду"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Сочи" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил команду за борьбу. Однако 54-летний специалист отметил, что до всех игроков достучатся не удалось.

- Команду хозяев поздравляю с победой, - приводит официальный сайт "Сочи" слова Мартемьянова. - Два периода доминировала одна команда - "Сочи". Очень хорошо организованная, бойцовская, с характером, видно, что ребята были заряжены. Мы, к сожалению, два периода провалили, в актив можно занести третий плюс овертайм. Спасибо тем ребятам, кто сражался, они об этом знают. Спасибо нашему вратарю, команду оставил в игре. Хотелось бы, чтобы люди сделали выводы и улучшали свою игру. Не до всех достучались. Думаю, что для болельщиков игра была интересной, держала в напряжении. Мы третий период провели более-менее на своем уровне. Два периода нас просто не было.